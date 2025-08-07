ua en ru
Україна має діяти, щоб пом’якшити удар вуглецевого мита CBAM, - Прокіп

Україна, Четвер 07 серпня 2025 10:59
Україна має діяти, щоб пом’якшити удар вуглецевого мита CBAM, - Прокіп Фото: уряд має діяти, щоб пом’якшити удар вуглецевого мита (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Україна має шукати інструменти для нейтралізаціїдії CBAM, інакше навіть продукція, вироблена з безвуглецевої електроенергії, буде обкладатися вуглецевим податком.

Про це заявив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп, пише РБК-Україна з посиланням на його коментар.

"У нас 75% електроенергії - це безвуглецева електроенергія. Більше половини генерації – це атом, це гідро, це сонце, вітер та інші", - зазначив він.

Однак, попри чисту генерацію, українські експортери все одно ризикують сплачувати податок за CBAM - через неможливість довести джерело походження електроенергії.

"Виходить так, що ми все одно будемо змушені сплачувати цей податок. І навіть в нинішніх умовах немає інструменту, як нейтралізувати дію цього податку", - підкреслив експерт.

Прокіп наголошує: без участі в єдиному енергоринку ЄС українські виробники не зможуть підтверджувати використання безвуглецевої електроенергії, навіть якщо реально її купують.

"Вони не можуть верифікувати, яка це електроенергія, звідки вона прийшла, чи справді ця продукція була виготовлена з використанням безвуглецевої електроенергії", - пояснив він.

На його думку, інтеграція з енергетичним ринком Європи має стати одним із пріоритетів.

"Це об’єднання ринків дасть можливість серйозно пом’якшити впливи цього механізму CBAM", - підсумував Прокіп.

Нагадаємо, низка експертів наголошували, що згортання доступу до ключових ринків через CBAM може мати системні наслідки для української промисловості та економіки в цілому, включаючи скорочення виробництва, інвестицій та робочих місць.

Раніше німецьке видання Tagesspiegel заявило, що Єврокомісія готова відтермінувати СВАМ для України мінімум до 2027 року, але уряд має надіслати офіційний запит. Водночас, наразі такого запиту від української влади немає.

