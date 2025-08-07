ua en ru
Украина должна действовать, чтобы смягчить удар углеродной пошлины CBAM, - Прокип

Украина, Четверг 07 августа 2025 10:59
Украина должна действовать, чтобы смягчить удар углеродной пошлины CBAM, - Прокип Фото: правительство должно действовать, чтобы смягчить удар углеродной пошлины (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Украина должна искать инструменты для нейтрализации действия CBAM, иначе даже продукция, произведенная из безуглеродной электроэнергии, будет облагаться углеродным налогом.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип, пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий.

"У нас 75% электроэнергии - это безуглеродная электроэнергия. Больше половины генерации - это атом, это гидро, это солнце, ветер и другие", - отметил он.

Однако, несмотря на чистую генерацию, украинские экспортеры все равно рискуют платить налог за CBAM - из-за невозможности доказать источник происхождения электроэнергии.

"Получается так, что мы все равно будем вынуждены платить этот налог. И даже в нынешних условиях нет инструмента, как нейтрализовать действие этого налога", - подчеркнул эксперт.

Прокип отмечает: без участия в едином энергорынке ЕС украинские производители не смогут подтверждать использование безуглеродной электроэнергии, даже если реально ее покупают.

"Они не могут верифицировать, какая это электроэнергия, откуда она пришла, действительно ли эта продукция была изготовлена с использованием безуглеродной электроэнергии", - пояснил он.

По его мнению, интеграция с энергетическим рынком Европы должна стать одним из приоритетов.

"Это объединение рынков даст возможность серьезно смягчить влияния этого механизма CBAM", - подытожил Прокип.

Напомним, ряд экспертов отмечали, что сворачивание доступа к ключевым рынкам через CBAM может иметь системные последствия для украинской промышленности и экономики в целом, включая сокращение производства, инвестиций и рабочих мест.

Ранее немецкое издание Tagesspiegel заявило, что Еврокомиссия готова отсрочить CBAM для Украины минимум до 2027 года, но правительство должно направить официальный запрос. В то же время, пока такого запроса от украинской власти нет.

