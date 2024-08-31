Україна має бути в ЄС, попри історичні розбіжності, - маршалок сейму Польщі

Про це на конференції Globsec заявив маршалок польського Сейму Шимон Головня, передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію заходу.

"Якщо ви запитуєте мене, чи має Україна бути членом ЄС, попри ті чи інші речі, то так, Україна має бути членом ЄС... Але ми і надалі матимемо деякі розбіжності між нами і українцями щодо Волині, щодо нашої історії. Там ми матимемо їх, і ми обговорюватимемо їх і надалі, але вже у безпечній екосистемі Євросоюзу", - заявив маршалок польського Сейму

Він зазначив, що після вступу України до ЄС обговорення вже буде в безпечній екосистемі Євросоюзу.

Що передувало

Нагадаємо, що вчора, 30 серпня, голова польського уряду Дональд Туск заявив, що розв'язання історичних питань, є в першу чергу в інтересах України, яка не стане членом ЄС без згоди Польщі.

Заява послідувала після того, як 28 серпня, під час зустрічі голови Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського з його українським колегою Дмитром Кулебою, останнього запитали про історичні питання, які "розділяють наші країни".

Кулеба відповів, що якщо почати копатись в історії, то українці та поляки можуть докоряти один одного за ті, чи інші погані речі. Через це обом країнам краще будувати майбутнє разом, а історію залишити історикам.

Реагуючи на слова Кулеби, Туск 30 серпня заявив, що не бажає, щоб "те, що є спірним, коли йдеться про польсько-українські відносини", не було алібі для тих, хто має "проросійські тенденції".

Загалом голова уряду Польща негативно оцінив заяву голови українського МЗС. Він додав, що Україна нібито повинна буде "виправдати польські очікування з точки зору не стільки поховання історії, скільки облаштування наших відносин на основі правди про цю історію".

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