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Украина должна быть в ЕС, несмотря на исторические разногласия, - маршалок сейма Польши

Суббота 31 августа 2024 20:58
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Украина должна быть в ЕС, несмотря на исторические разногласия, - маршалок сейма Польши Фото: флаги Польши и Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украина должна стать членом Европейского союза. Разногласия по Волынской трагедии Польша будет обсуждать и после вступления.

Об этом на конференции Globsec заявил маршалок польского Сейма Шимон Головня, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Он отметил, что после вступления Украины в ЕС обсуждение уже будет в безопасной экосистеме Евросоюза.

"Если вы спрашиваете меня, должна ли Украина быть членом ЕС, невзирая на те или иные вещи, то да, Украина должна быть членом ЕС... Но мы и дальше будем иметь некоторые разногласия между нами и украинцами относительно Волыни, относительно нашей истории. Там мы будем их иметь, и мы будем обсуждать их и дальше, но уже в безопасной экосистеме Евросоюза", - заявил маршалок польского Сейма

Что предшествовало

Напомним, что вчера, 30 августа, глава польского правительства Дональд Туск заявил, что решение исторических вопросов, является в первую очередь в интересах Украины, которая не станет членом ЕС без согласия Польши.

Заявление последовало после того, как 28 августа, во время встречи главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой, последнего спросили об исторических вопросах, которые "разделяют наши страны".

Кулеба ответил, что если начать копаться в истории, то украинцы и поляки могут упрекать друг друга за те или иные плохие вещи. Поэтому обеим странам лучше строить будущее вместе, а историю оставить историкам.

Реагируя на слова Кулебы, Туск 30 августа заявил, что не желает, чтобы «то, что является спорным, когда речь идет о польско-украинских отношениях», не было алиби для тех, кто имеет "пророссийские тенденции".

В целом глава правительства Польша негативно оценил заявление главы украинского МИДа. Он добавил, что Украина якобы должна будет "оправдать польские ожидания с точки зрения не столько захоронения истории, сколько обустройства наших отношений на основе правды об этой истории".

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