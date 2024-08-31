Украина должна быть в ЕС, несмотря на исторические разногласия, - маршалок сейма Польши

Украина должна стать членом Европейского союза. Разногласия по Волынской трагедии Польша будет обсуждать и после вступления.

Об этом на конференции Globsec заявил маршалок польского Сейма Шимон Головня, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия.

"Если вы спрашиваете меня, должна ли Украина быть членом ЕС, невзирая на те или иные вещи, то да, Украина должна быть членом ЕС... Но мы и дальше будем иметь некоторые разногласия между нами и украинцами относительно Волыни, относительно нашей истории. Там мы будем их иметь, и мы будем обсуждать их и дальше, но уже в безопасной экосистеме Евросоюза", - заявил маршалок польского Сейма

Он отметил, что после вступления Украины в ЕС обсуждение уже будет в безопасной экосистеме Евросоюза.

Что предшествовало

Напомним, что вчера, 30 августа, глава польского правительства Дональд Туск заявил, что решение исторических вопросов, является в первую очередь в интересах Украины, которая не станет членом ЕС без согласия Польши.

Заявление последовало после того, как 28 августа, во время встречи главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой, последнего спросили об исторических вопросах, которые "разделяют наши страны".

Кулеба ответил, что если начать копаться в истории, то украинцы и поляки могут упрекать друг друга за те или иные плохие вещи. Поэтому обеим странам лучше строить будущее вместе, а историю оставить историкам.

Реагируя на слова Кулебы, Туск 30 августа заявил, что не желает, чтобы «то, что является спорным, когда речь идет о польско-украинских отношениях», не было алиби для тех, кто имеет "пророссийские тенденции".

В целом глава правительства Польша негативно оценил заявление главы украинского МИДа. Он добавил, что Украина якобы должна будет "оправдать польские ожидания с точки зрения не столько захоронения истории, сколько обустройства наших отношений на основе правды об этой истории".

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