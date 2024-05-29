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Україна має будувати міжнародні платформи для розвитку бізнесу, - експерт

Фото: Георгій Логвинський (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Україна має будувати ефективні міжнародні платформи. Вони дадуть можливість перенесення бізнесу й залучення додаткових інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Георгія Логвинського - кандидата юридичних наук, заслуженого юриста України, проджект-менеджера міжнародних проектів.

"Інколи така релокація може проходити навіть в Україну. Але для цього важливо збудувати системи координації на різних фахових рівнях. Наприклад, університети можуть будувати відносини з іншими університетами. Профільні асоціації - з іншими іноземними асоціаціями і так далі", - наголосив Логвинський.

На його думку, такі мости збільшують можливості України й в умовах збройної російської агресії.

"За межами України завжди задається одне питання від іноземців. А коли підуть гроші на поновлення України? Коли вони готові приїжджати і разом з державою інвестувати? Коли буде цей час? І це дуже важливе і непросте питання. Навіть для того, щоб приїжджати й привозити гроші в Україну, треба збудувати системи, які будуть прийматися. Бо завжди в міжнародному бізнесі повинно бути culture adaptation, legal adaptation, financial adaptation. І цим треба займатися вже зараз", - додав він.

За його словами, треба розбудовувати міжнародні центри допомоги бізнесу, які допоможуть іноземним інвесторам входити в Україну, а українським підприємствам виходити за межі території України, робити транснаціональні кампанії. Це буде істотна допомога не тільки бізнесу, а й Україні як державі в цілому, переконаний він.

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