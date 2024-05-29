Украина должна строить международные платформы для развития бизнеса, - эксперт

"Иногда такая релокация может проходить даже в Украину. Но для этого важно построить системы координации на разных профессиональных уровнях. Например, университеты могут строить отношения с другими университетами. Профильные ассоциации - с другими иностранными ассоциациями и так далее", - подчеркнул Логвинский.

По его мнению, подобные мосты увеличивают возможности Украины и в условиях вооруженной российской агрессии.

"За пределами Украины всегда задается один вопрос от иностранцев. А когда пойдут деньги на обновление Украины? Когда они готовы приезжать и вместе с государством инвестировать? Когда будет это время? И это очень важный и непростой вопрос. Даже для того, чтобы приезжать и привозить деньги в Украину, нужно построить системы, которые будут приниматься. Ведь всегда в международном бизнесе должно быть culture adaptation, legal adaptation, financial adaptation. И этим нужно заниматься уже сейчас", - добавил он.

По его словам, нужно строить международные центры помощи бизнесу, которые помогут иностранным инвесторам входить в Украину, а украинским предприятиям выходить за пределы территории Украины, делать транснациональные кампании. Это будет существенная помощь не только бизнесу, но и Украине как государству в целом, убежден он.