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Украина должна строить международные платформы для развития бизнеса, - эксперт

Фото: Георгий Логвинский (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Украина должна строить эффективные международные платформы. Они дадут возможность переноса бизнеса и привлечения дополнительных инвестиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Георгия Логвинского – кандидата юридических наук, заслуженного юриста Украины, проджект-менеджера международных проектов.

"Иногда такая релокация может проходить даже в Украину. Но для этого важно построить системы координации на разных профессиональных уровнях. Например, университеты могут строить отношения с другими университетами. Профильные ассоциации - с другими иностранными ассоциациями и так далее", - подчеркнул Логвинский.

По его мнению, подобные мосты увеличивают возможности Украины и в условиях вооруженной российской агрессии.

"За пределами Украины всегда задается один вопрос от иностранцев. А когда пойдут деньги на обновление Украины? Когда они готовы приезжать и вместе с государством инвестировать? Когда будет это время? И это очень важный и непростой вопрос. Даже для того, чтобы приезжать и привозить деньги в Украину, нужно построить системы, которые будут приниматься. Ведь всегда в международном бизнесе должно быть culture adaptation, legal adaptation, financial adaptation. И этим нужно заниматься уже сейчас", - добавил он.

По его словам, нужно строить международные центры помощи бизнесу, которые помогут иностранным инвесторам входить в Украину, а украинским предприятиям выходить за пределы территории Украины, делать транснациональные кампании. Это будет существенная помощь не только бизнесу, но и Украине как государству в целом, убежден он.

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Инвестиции в УкраинуБизнес