Україна має 5 ключових вимог для завершення війни з Росією, - Politico

За даними видання, Україна вже визначила основні стратегічні інтереси, які Київ планує захищати в будь-яких переговорах з Росією. Це:

стійке перемир'я до будь-яких територіальних поступок,

компенсація завданих Україні збитків,

гарантії безпеки,

збереження санкцій проти РФ,

повернення військовополонених і дітей.

Припинення вогню перед обміном територіями

Видання зазначає, що у 2022 році, оголошуючи про вторгнення, російський диктатор Володимир Путін заявив, що його мета - "звільнити Донбас", "демілітаризувати" та "денацифікувати" Україну. Наразі ж США просувають ідею, щоб Київ відмовився від частини Донбасу в обмін на зупинку російського наступу на південь.

Американський президент Дональд Трамп натякає на "обмін територіями", але український президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна не піде на поступки щодо кордонів.

Він заявив, що Київ готовий до перемир’я та переговорів, але Донбас не віддасть, адже це стане плацдармом для нового наступу.

За даними Politico, територіальні питання можуть обговорюватися лише після згоди Москви на припинення вогню. Генсек НАТО Марк Рютте припустив, що Росія може де-факто контролювати частину українських земель, залишаючись їхнім юридичним власником. Це викликало критику, зокрема від ексміністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, який назвав ідею "огидною".

Зеленський заявив, що українці не віддадуть землю окупантам, адже втрата укріплених позицій у Донбасі відкриє Росії шлях до Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей.

Росія має заплатити

Варто зауважити, що, за даними видання, руйнування, завдані Україні, в людському та матеріальному плані, є величезними. Оцінки коливаються від 500 мільярдів до 1 трильйона доларів.

Україна непохитно наполягає на тому, що Москва має розплатитися за свої злочини, і має певні важелі впливу, оскільки значна частина активів Росії знаходиться у близьких європейських союзників. Зокрема майже 200 мільярдів євро знаходяться в Бельгії.

"Росія має сплатити приблизно 500 мільярдів євро завданих збитків. Доки цього не станеться, Москві не можна надати доступ до її заморожених активів", –заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Гарантії безпеки

Україна розглядає членство в НАТО та Європейському Союзі як єдиний довгостроковий спосіб зупинити черговий напад Росії.

"Чи будемо ми в НАТО? В ЄС? Я нічого не чув - просто жодної пропозиції, яка б гарантувала, що завтра не почнеться нова війна. Нам потрібні гарантії безпеки, які збережуть, перш за все, нашу державу, суверенну державу, нашу незалежність", - сказав Зеленський.

Україна також відкидає вимоги Москви скоротити свою 900-тисячну діючу армію - найбільшу в Європі після Росії - і припинити постачати їй зброю союзникам України.

Фінансування потреб українських військових та купівля зброї у Києва, зокрема у Сполучених Штатів, з боку європейських партнерів є поки що єдиною гарантією безпеки для Києва. США пропонують лише посередництво у війні, натякаючи, що зрештою можуть відмовитися і від цієї ролі.

Діти та військовополонені повинні повернутися додому

Росія вивезла майже 20 000 українських дітей, з яких Україні за посередництва Катару та інших країн вдалося повернути лише 1453.

Москва заявляє, що переміщує дітей у безпечні місця, але відмовляється повертати їх родичам, передаючи до системи усиновлення та піддаючи російській пропаганді.

Адміністрація Трампа цього року ускладнила відстеження викрадених дітей, розформувавши цільову групу Єльського університету, яка допомагала знаходити їх та викривати причетних чиновників. Скорочення допомоги США та санкції проти Міжнародного кримінального суду також заважають цим зусиллям.

Обмін полоненими відбувається успішніше: за посередництва Трампа сторони обмінялися понад 2000 людей, але тисячі залишаються в полоні, а Росія не допускає міжнародних правозахисників до всіх місць утримання.

Трамп не повинен рятувати Росію

За даними видання, Росія втратила понад мільйон військових убитими та пораненими, а її економіка відчуває дію санкцій.

Аналітик Тімоті Еш оцінив витрати на війну у близько 2 трильйони доларів, що становить майже річний обсяг виробництва країни.

Київ та європейські союзники прагнуть зберегти тиск, попереджаючи, що скасування санкцій і відновлення торгівлі дасть Москві час для нової атаки. Вони намагаються переконати Трампа, що загроза нових санкцій змусить Путіна серйозніше вести переговори.