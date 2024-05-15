Україна конфіскувала у російської компанії два пасажирські літаки Ан-148

Україна ухвалила рішення про конфіскацію двох середньомагістральних пасажирських літаків Ан-148-100Е у російської лізингової компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд .

Зазначається, що суд сьогодні вирішив задовольнити позов Міністерства юстиції України до акціонерного товариства "Ільюшн Фінанс Ко" про застосування санкції.

Суд пояснив, що "Ільюшн Фінанс Ко" є спеціалізованою компанією, що входить до складу державної корпорації "Ростех" і відповідає за функціональний напрямок у сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

Компанія у складі "Ростех" займає свою нішу, що загалом забезпечує функціонування стратегічно важливої для РФ галузі авіаперевезень.

Компанія допомагає політичному керівництву Росії

"В умовах переорієнтації авіації Росії на внутрішніх виробників і спрямованість на підтримку функціонування сектору авіаційних перевезень за рахунок літаків вітчизняного виробництва, "Ільюшн Фінанс Ко", як передовий лізингодавець у РФ, відіграє суттєву роль у підтримці авіаційної галузі та, як наслідок, сприяє вищому політичному керівництву РФ у протидії санкційним обмеженням", - ідеться в заяві ВАКС.

Також вказується, що до початку і під час повномасштабного вторгнення "Ільюшн Фінанс Ко" системно співпрацює з вищим політичним керівництвом Росії і бере участь у матеріально-технічному забезпеченні збройної агресії РФ шляхом постачання літаків і комплектуючих на користь силових відомств і структурних підрозділів Міністерства оборони РФ.

Тож рішенням ВАКС у дохід держави стягнуто два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е.