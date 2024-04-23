Вищий антикорупційний суд конфіскував активи колаборанта Балицького
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) погодив стягнення в дохід держави активів колишнього народного депутата, зрадника і гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького, а також його родичів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства юстиції України.
Відповідне рішення ВАКС ухвалив 23 квітня у справі 991/2741/24, частково задовольнивши позовну заяву Мін'юсту про застосування конфіскації активів до Євгена Балицького, а також до його батька Віталія Балицького та сина Олександра Балицького.
Що саме було конфісковано
Рішенням суду в дохід держави стягнуто:
- нерухоме майно (квартири, житловий будинок, земельні ділянки в місті Мелітополь);
- рухоме майно (4 легкових авто);
- саморобне туристичне судно;
- корпоративні права на 9 підприємств, а саме: ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ АВТОГІДРОАГРЕГАТ", ПП "РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ "БРІЗ", ТОВ "БАСТІОН М-70", ТОВ "ЛІГІОН", ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "МТВ-ПЛЮС", ТОВ "АКВАБІОМ", ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ", ПрАТ "ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "САЛЮТ", ТОВ "АВІАЦІЙНА ГРУПА";
- грошові кошти, розміщені на банківських рахунках;
- 4 повітряних судна типу/моделі: Cessna172RG;
- 1 повітряне судно типу/моделі: Model 76, Duchess.
Що відомо про Балицького та родичів
Екс-нардепа після повномасштабного вторгнення РФ на територію України окупанти призначили так званим "губернатором Запорізької області". В якості гауляйтера Балицький активно співпрацює з Росією, зокрема займався організацією фейкового псевдо-референдуму про "приєднання" Запорізької області до РФ, а станом на сьогодні він курує виселення проукраїнських жителів Запоріжжя з власних осель, незаконний продаж їх нерухомого майна, а також поширює в ЗМІ проросійську пропаганду.
Батько зрадника надає потужності належних йому та захоплених ним підприємств російським окупантам з метою виготовлення та ремонту їх озброєння.
А його син Олександр вступив у проросійське воєнізоване угруповання і бере активну участь на боці РФ проти Сил оборони України, розповіли в Мін'юсті.
У відомстві зазначили, що апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів з дня проголошення рішення суду.
Нагадаємо, у червні минулого року суд засудив "голову Запорізької області" Євгена Балицького до 15 років позбавлення волі.
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