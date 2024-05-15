Украина конфисковала у российской компании два пассажирских самолета Ан-148

Украина приняла решение о конфискации двух среднемагистральных пассажирских самолетов Ан-148-100Е у российской лизинговой компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший антикоррупционный суд .

Отмечается, что суд сегодня решил удовлетворить иск Министерства юстиции Украины к акционерному обществу "Ильюшн Финанс Ко" о применении санкции.

Суд пояснил, что "Ильюшн Финанс Ко" является специализированной компанией, входящей в состав государственной корпорации "Ростех" и отвечает за функциональное направление в сфере лизинга, управления обслуживания и продажи самолетов, изготовленных на российских авиационных заводах.

Компания в составе "Ростех" занимает свою нишу, что в целом обеспечивает функционирование стратегически важной для РФ отрасли авиаперевозок.

Компания помогает политическому руководству России

"В условиях переориентации авиации России на внутренних производителей и направленность на поддержку функционирования сектора авиационных перевозок за счет самолетов отечественного производства, "Ильюшн Финанс Ко", как передовой лизингодатель в РФ, играет существенную роль в поддержке авиационной отрасли и, как следствие, способствует высшему политическому руководству РФ в противодействии санкционным ограничениям", - говорится в заявлении ВАКС.

Также указывается, что до начала и во время полномасштабного вторжения "Ильюшн Финанс Ко" системно сотрудничает с высшим политическим руководством России и участвует в материально-техническом обеспечении вооруженной агрессии РФ путем поставки самолетов и комплектующих в пользу силовых ведомств и структурных подразделений Министерства обороны РФ.

Поэтому решением ВАКС в доход государства взыскано два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е.