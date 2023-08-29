Україна конфіскувала у російських компаній двигуни для літака Ан-124 "Руслан"
Україна сьогодні, 29 серпня, конфіскувала у російських компаній шість двигунів для літаків Ан-124 "Руслан".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд України.
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовні вимоги Міністерства юстиції України до наступних компаній:
- "Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited";
- "Volga-Dnepr Logistics B. V.";
- Товариства з обмеженою відповідальністю "Волга-Дніпро-Москва";
- Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія Волга-Дніпро".
До перерахованих вище компаній суд застосував санкцію.
Що конкретно вдалося конфіскувати
Суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави Україна активів у вигляді шести авіаційних двигунів для літаків АН-124-100 "Руслан".
Конфіскація майна під час війни в Україні
Нещодавно активи Міністерства оборони Білорусі в Україні вдалося націоналізувати. Мова йде про складові системи електричного авіаційного пуску.
Також активи гауляйтера "Херсонської області РФ" Володимира Сальдо і його родичів конфіскували і передали державі.
До цього Вищий антикорупційний суд стягнув в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ "АЕРОК", кінцевим власником яких є Група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.
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