ua en ru
Вт, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна конфіскувала у російських компаній двигуни для літака Ан-124 "Руслан"

Україна, Вівторок 29 серпня 2023 21:24
UA EN RU
Україна конфіскувала у російських компаній двигуни для літака Ан-124 "Руслан" Фото: Ан-124 "Руслан" (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

Україна сьогодні, 29 серпня, конфіскувала у російських компаній шість двигунів для літаків Ан-124 "Руслан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд України.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовні вимоги Міністерства юстиції України до наступних компаній:

  • "Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited";
  • "Volga-Dnepr Logistics B. V.";
  • Товариства з обмеженою відповідальністю "Волга-Дніпро-Москва";
  • Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія Волга-Дніпро".

До перерахованих вище компаній суд застосував санкцію.

Що конкретно вдалося конфіскувати

Суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави Україна активів у вигляді шести авіаційних двигунів для літаків АН-124-100 "Руслан".

Конфіскація майна під час війни в Україні

Нещодавно активи Міністерства оборони Білорусі в Україні вдалося націоналізувати. Мова йде про складові системи електричного авіаційного пуску.

Також активи гауляйтера "Херсонської області РФ" Володимира Сальдо і його родичів конфіскували і передали державі.

До цього Вищий антикорупційний суд стягнув в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ "АЕРОК", кінцевим власником яких є Група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Суд Війна в Україні
NEWS
Українські бійці просуваються на Таврійському напрямку, - генерал
Українські бійці просуваються на Таврійському напрямку, - генерал
DAILY
Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше