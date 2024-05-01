Україна конфіскувала майно ексміністра освіти Табачника

Табачник співпрацює з Росією

Нагадаємо, у березні цього року український суд визнав винним Дмитра Табачника у: держзраді, пособництві державі-агресорові та порушенні законів та звичаїв війни.

Таким чином, Табачник отримав заочний тюремний термін - 15 років.

Одразу після цього український Мін'юст запропонував ввести проти Табачника санкції.

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