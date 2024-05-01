Україна конфіскувала майно ексміністра освіти Табачника

Фонд державного майна отримав у розпорядження гроші та нерухомість скандального колишнього міністра освіти України Дмитра Табачника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Фонду Віталія Коваля у Telegram.
За його словами, Фонду держмайна передали таке майно проросійського ексміністра:
Також, згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду, Фонду передали майно Ростислава Швеця - колишнього проросійського священослужителя. Йдеться про квартиру в Сімферополі та чотири авто: два "Мерседеси", "Тойота" та "Нісан".
Нагадаємо, у березні цього року український суд визнав винним Дмитра Табачника у: держзраді, пособництві державі-агресорові та порушенні законів та звичаїв війни.
Таким чином, Табачник отримав заочний тюремний термін - 15 років.
Одразу після цього український Мін'юст запропонував ввести проти Табачника санкції.
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