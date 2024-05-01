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Україна конфіскувала майно ексміністра освіти Табачника

Фото: Дмитро Табачник, ексміністр освіти України (mon.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Фонд державного майна отримав у розпорядження гроші та нерухомість скандального колишнього міністра освіти України Дмитра Табачника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Фонду Віталія Коваля у Telegram.

За його словами, Фонду держмайна передали таке майно проросійського ексміністра:

  • кошти у розмірі майже 144 тисяч доларів;
  • 5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 квадратних метра у селищі Козин Обухівського району Київської області;
  • квартира у Києві на вулиці Ярославів Вал;
  • право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн. гривень;
  • право кредиторської вимоги на суму понад 191 тисячі гривень.

Також, згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду, Фонду передали майно Ростислава Швеця - колишнього проросійського священослужителя. Йдеться про квартиру в Сімферополі та чотири авто: два "Мерседеси", "Тойота" та "Нісан".

Табачник співпрацює з Росією

Нагадаємо, у березні цього року український суд визнав винним Дмитра Табачника у: держзраді, пособництві державі-агресорові та порушенні законів та звичаїв війни.

Таким чином, Табачник отримав заочний тюремний термін - 15 років.

Одразу після цього український Мін'юст запропонував ввести проти Табачника санкції.

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