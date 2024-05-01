RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина конфисковала имущество экс-министра образования Табачника

Фото: Дмитрий Табачник, экс-министр образования Украины (mon.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Фонд государственного имущества получил в распоряжение деньги и недвижимость скандального бывшего министра образования Украины Дмитрия Табачника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Фонда Виталия Коваля в Telegram.

По его словам, Фонду госимущества передали такое имущество пророссийского экс-министра:

  • средства в размере почти 144 тысячи долларов;
  • 5 земельных участков и элитный дом площадью 672,7 квадратных метра в поселке Козин Обуховского района Киевской области;
  • квартира в Киеве на улице Ярославов Вал;
  • право на компенсацию денежных активов в размере более 40 млн гривен;
  • право кредиторского требования на сумму более 191 тысячи гривен. 

Также, согласно решению Высшего антикоррупционного суда, Фонду передали имущество Ростислава Швеца - бывшего пророссийского священослужителя. Речь идет о квартире в Симферополе и четырех авто: два "Мерседеса", "Тойота" и "Ниссан". 

Табачник сотрудничает с Россией

Напомним, в марте этого года украинский суд признал виновным Дмитрия Табачника в: госизмене, пособничестве государству-агрессору и нарушении законов и обычаев войны.

Таким образом, Табачник получил заочный тюремный срок - 15 лет.

Сразу после этого украинский Минюст предложил ввести против Табачника санкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий ТабачникФГИУВойна в Украине