Украина конфисковала имущество экс-министра образования Табачника

Табачник сотрудничает с Россией

Напомним, в марте этого года украинский суд признал виновным Дмитрия Табачника в: госизмене, пособничестве государству-агрессору и нарушении законов и обычаев войны.

Таким образом, Табачник получил заочный тюремный срок - 15 лет.

Сразу после этого украинский Минюст предложил ввести против Табачника санкции.

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