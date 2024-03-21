Табачнику та іншому соратнику Януковича винесли вироки за співпрацю з РФ
Колишній міністр освіти і науки України Дмитро Табачник та екс-очільник Державної реєстраційної служби Дмитро Ворона отримали заочні вироки. Топ-чиновникам часів Віктора Януковича суд дав 15 та 12 років тюремного ув'язнення відповідно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).
Крім того, в них обох конфісковано майно на понад 200 мільйонів гривень.
На підставі зібраних доказів суд визнав Табачника та Ворону винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).
"Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого)", - передали в СБУ.
Наразі Табачник та Ворона переховуються на території Росії та тимчасово окупованій території України, де "проводять підривну діяльність проти нашої держави", додали в спецслужбі.
Розслідування щодо Табачника
Зазначається, що ці соратники Януковича перебувають на прямому зв’язку з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ Олегом Козловим, додали в СБУ.
"За його координації Табачник регулярно надавав окупантам власні прогнози щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ", - йдеться в повідомленні.
Табачник, зокрема, за вказівкою інтервентів консультував гауляйтерів Сальдо і Балицького з питань проведення фейкових "референдумів" у тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.
Крім того, Табачник займався наданням місцевим колаборантам "методичної" допомоги з переформатування освітньої галузі за "стандартами" країни-агресора РФ.
"За співпрацю з окупантами екс-міністра призначили "радником" Балицького та включили до складу місцевого осередку путінської партії "Єдина Росія"", - передали в СБУ.
Справа щодо Ворони
Розслідування встановило, що Ворона також був радником гауляйтера Балицького - він зокрема підготував звернення до очільника Кремля, в якому пропонував нагородити військовослужбовців РФ та колаборантів, що брали учать в окупації частини території на півдні України.
Також Ворона допомагав інтервентам створювати окупаційні органи РФ, зокрема формувати "штат" однодумців. А згодом став "сенатором РФ від Запорізької області", переїхав до Москви.
Зазначається, що обидва зрадники причетні до численних фактів розграбування майна місцевих аграріїв та захоплення їхніх підприємств, передали в СБУ.
"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення засуджених до відповідальності. Зловмисників буде знайдено і покарано", - додають в спецслужбі.
Нагадаємо, у листопаді 2022 року екс-міністру Дмитру Табачнику оголосили підозру у державній зраді - він допомагав гауляйтерам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей.
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