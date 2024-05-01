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Украина конфисковала имущество экс-министра образования Табачника

Киев, Среда 01 мая 2024 15:49
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Украина конфисковала имущество экс-министра образования Табачника Фото: Дмитрий Табачник, экс-министр образования Украины (mon.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Фонд государственного имущества получил в распоряжение деньги и недвижимость скандального бывшего министра образования Украины Дмитрия Табачника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Фонда Виталия Коваля в Telegram.

По его словам, Фонду госимущества передали такое имущество пророссийского экс-министра:

  • средства в размере почти 144 тысячи долларов;
  • 5 земельных участков и элитный дом площадью 672,7 квадратных метра в поселке Козин Обуховского района Киевской области;
  • квартира в Киеве на улице Ярославов Вал;
  • право на компенсацию денежных активов в размере более 40 млн гривен;
  • право кредиторского требования на сумму более 191 тысячи гривен.

Также, согласно решению Высшего антикоррупционного суда, Фонду передали имущество Ростислава Швеца - бывшего пророссийского священослужителя. Речь идет о квартире в Симферополе и четырех авто: два "Мерседеса", "Тойота" и "Ниссан".

Табачник сотрудничает с Россией

Напомним, в марте этого года украинский суд признал виновным Дмитрия Табачника в: госизмене, пособничестве государству-агрессору и нарушении законов и обычаев войны.

Таким образом, Табачник получил заочный тюремный срок - 15 лет.

Сразу после этого украинский Минюст предложил ввести против Табачника санкции.

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