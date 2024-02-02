Україна компенсувала втрату "зернового коридору" та збільшила експорт Чорним морем, - НБУ

"Середньомісячні обсяги поставок товарів через новий морський коридор становитимуть близько 7 млн т. Пропускної здатності буде достатньо не лише для вивезення врожаїв 2023–2024 років, а й для нарощування експорту продукції ГМК", - йдеться в огляді.

Як зазначили в НБУ, збереження позитивних тенденцій забезпечить більші обсяги експорту, а подальше підвищення ефективності заходів валютного нагляду - своєчасне надходження валютної виручки. Це сприятиме швидшому економічному відновленню, посилюватиме спроможність НБУ підтримувати курсову стійкість та пришвидшить процес пом'якшення валютних обмежень.

Однак обстріли Росією портової інфраструктури можуть негативно позначитися на судноплавстві. Це ускладнить вивезення експортної продукції та призведе до зниження валютних надходжень і, відповідно, погіршення фінансового стану експортерів, зазначають в НБУ.

Український коридор

Після виходу Росії з "зернової угоди" в липні минулого року було створено спеціальний морський коридор, зокрема, для захисту зерна, що надходить з портів. За даними ВМС, робота коридору вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії.

Як заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, постійні атаки на російський флот дозволили витіснити його до південно-східної частини та відновити судноплавство. Північна частина контролюється Україною.