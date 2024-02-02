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Украина компенсировала потерю "зернового коридора" и увеличила экспорт Черным морем, - НБУ

Фото: аграрии Украины полностью компенсировали потерю "зернового коридора" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Прекращение работы "зернового коридора" в июле 2023 года будет полностью компенсировано поставками продовольствия по новому морскому маршруту, который был открыт в августе. Не исключено и дальнейшее наращивание логистических мощностей этого маршрута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2024 года).

"Среднемесячные объемы поставок товаров через новый морской коридор составят около 7 млн т. Пропускной способности будет достаточно не только для вывоза урожаев 2023-2024 годов, но и для наращивания экспорта продукции ГМК", - говорится в обзоре.

Как отметили в НБУ, сохранение положительных тенденций обеспечит большие объемы экспорта, а дальнейшее повышение эффективности мер валютного надзора – своевременное поступление валютной выручки. Это будет способствовать более быстрому экономическому восстановлению, будет усиливать способность НБУ поддерживать курсовую устойчивость и ускорит процесс смягчения валютных ограничений.

Однако обстрелы Россией портовой инфраструктуры могут отрицательно сказаться на судоходстве. Это усложнит вывоз экспортной продукции и приведет к снижению валютной выручки и, соответственно, ухудшению финансового состояния экспортеров, отмечают в НБУ.

Украинский коридор

После выхода России из "зернового соглашения" в июле прошлого года был создан специальный морской коридор, в частности, для защиты поступающего из портов зерна. По данным ВМС, работа коридора вышла на свои мощности к полномасштабному вторжению России.

Как заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, постоянные атаки на российский флот позволили вытеснить его в юго-восточную часть и возобновить судоходство. Северная часть контролируется Украиной.

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Национальный банк Украины