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Україна до кінця року отримає ще два Iris-T, але вони не останні

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Україна, Субота 20 травня 2023 22:03
Україна до кінця року отримає ще два Iris-T, але вони не останні Фото: заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Протягом наступних півтора року кількість систем ППО Iris-T збільшиться в три рази. Їх загальна кількість перевищуватиме 10 одиниць.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова під час телемарафону.

"Станом на сьогодні ми маємо 2 системи (Iris-T - ред.) в Україні, 2, які були нам обіцяні ще минулого року, будуть доправлені до кінця цього року. Тобто ми матимемо 4 системи", - повідомив Мельник.

За його словами, в контракті, який був вкладений між компанією Diehl та урядом Німеччини, передбачене виробництво ще 4 систем Iris-T.

"Я сподіваюся, буде якраз 4, які зараз є, 4 обіцяні та 4, які нам вдасться отримати протягом наступних півтора року. Це буде великий крок вперед", - наголосив він.

Заступник міністра також наголосив, що під час розмови з керівником компанії, той запевнив, що попри інші замовлення, Україна - пріоритет номер один, а всі поставки Україні на першому місці.

"Ви бачите, росіяни намагаються виснажити нашу систему дронами, щоб ми використали дорогоцінні ракети. Так само і тут виробництво вдалося розширити. Тому я думаю, що незабаром не тільки Київ буде захищено, але й інші великі та менші міста України", - наголосив Мельник.

Система ППО Iris-T

Днями Німеччина повідомила, що почала підготовку найбільшого пакету військової підтримки для України. Він включає артилерію, засоби ППО, бойові броньовані машини й військово-інженерні засоби на суму понад 2,7 млрд євро.

Спочатку в Міністерстві закордонних справ Німеччини повідомили, що до пакету ввійдуть 4 системи IRIS-T SLM. Однак через деякий час додали, що нададуть Україні ще 4 установки на додачу до вже анонсованих.

Україна до кінця року отримає ще два Iris-T, але вони не останні

Роль ППО в Україні

Завдяки допомозі українських партнері Україна отримала такі системи ППО як NASAMS, Iris-T, Patriot, SAMP/T-Mamba, HAWK та інші.

Завдяки ним значно збільшилась кількість збитих ворожих ракет та дронів. Проте наданих систем ППО досі не вистачає, щоб забезпечити покриття всієї території України.

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