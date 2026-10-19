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Україна до кінця року може отримати від ЄС 30 млрд євро, але є умова

16:01 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Іван Носальський
Фото: голова ЄК Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

До кінця 2026 року Україна може отримати від Євросоюзу фінансову допомогу близько 30 млрд євро. Для цього потрібне впровадження реформ.

Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявив прессекретар Європейської комісії Балаж Уйварі.

"Насамперед, перш ніж говорити про 2027 рік, нам потрібно поговорити про 2026-й. Якщо подивитися на те, що у нас є в процесі підготовки, то виходить цифра, що становить близько 30 млрд євро цього року для України", - зазначив Уйварі.

За його словами, для передачі цих коштів Україні необхідно продовжувати проводити відповідні реформи.

Також він додав, що в рамках оборонної допомоги ЄК має отримати угоди, що лежать в основі узгоджених графіків постачання.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, з 2022 року ЄС та його держави-члени надали Україні підтримку на загальну суму 231,5 млрд євро. З них 3,8 млрд євро надійшли за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів.

Лише минулого тижня стало відомо, що Євросоюз виділив для України ще 2,86 млрд євро в рамках оборонної допомоги.

У Єврокомісії наголосили, що на тлі посилення російських атак на українські міста та критичну інфраструктуру європейська допомога залишається важливою для зміцнення оборони України.

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ЄвросоюзДопомога УкраїніВійна в Україні