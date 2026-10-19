Україна до кінця року може отримати від ЄС 30 млрд євро, але є умова

"Насамперед, перш ніж говорити про 2027 рік, нам потрібно поговорити про 2026-й. Якщо подивитися на те, що у нас є в процесі підготовки, то виходить цифра, що становить близько 30 млрд євро цього року для України", - зазначив Уйварі.

За його словами, для передачі цих коштів Україні необхідно продовжувати проводити відповідні реформи.

Також він додав, що в рамках оборонної допомоги ЄК має отримати угоди, що лежать в основі узгоджених графіків постачання.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, з 2022 року ЄС та його держави-члени надали Україні підтримку на загальну суму 231,5 млрд євро. З них 3,8 млрд євро надійшли за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів.

Лише минулого тижня стало відомо, що Євросоюз виділив для України ще 2,86 млрд євро в рамках оборонної допомоги.