Украина до конца года может получить от ЕС 30 млрд евро, но есть условие

"В первую очередь, прежде чем говорить о 2027 годе, нам нужно поговорить о 2026-м. Если посмотреть на то, что у нас есть в процессе подготовки, то получается цифра, составляющая около 30 млрд евро в этом году для Украины", - отметил Уйвари.

По его словам, для передачи этих средств Украине необходимо будет продолжать проводить соответствующие реформы.

Также он добавил, что в рамках оборонной помощи ЕК должна получить соглашения, которые лежат в основе согласованных графиков поставок.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, с 2022 года ЕС и его государства-члены предоставили Украине поддержку на общую сумму 231,5 млрд евро. Из них 3,8 млрд евро поступили за счет средств, полученных от замороженных российских активов.

Только на прошлой неделе стало известно, что Евросоюз выделил для Украины еще 2,86 млрд евро в рамках оборонной помощи.