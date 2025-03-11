Україна - не кінцева зупинка в поході Путіна до імперського минулого, - Міноборони Нідерландів

Київ, під час можливих переговорів з Російською Федерацією (РФ), повинен вести діалог з позиції сили. Україна - не кінцева точка у "поході" диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, якого цитує The Guardian.

Під час виступу на Паризькій конференції, Брекельманс нагадав, що НАТО було створене в 1949 році для запобігання майбутнім війнам за допомогою об'єднаної сили.

"І сьогодні, коли ми йдемо до входу в штаб-квартиру НАТО, ми проходимо повз великий шматок Берлінської стіни з лівого боку, це символ закінчення холодної війни, з правого боку ми бачимо покручений і понівечений шматок сталі від веж-близнюків, нагадування про 11 вересня і нагадування про вплив тероризму", - додав.

За його словами, він не може не задаватись питання про те, які наступні реліквії війни стоятимуть поруч з цими пам'ятниками, оскільки це неможливо передбачити. Водночас він впевнений у тому, що найближчі дні й тижні будуть вирішальними у формуванні наступних п'яти - десяти років.

Переговори з позиції сили

Щодо можливих переговорів між Україною та Росією, голова Міністерства оборони Нідерландів відзначив, що Київ не повинен погоджуватись на угоду, яка призведе до міжблокового союзу, коли на горизонті маячить агресія.

"Путін дуже чітко дав зрозуміти, що Україна не є його кінцевою зупинкою в його поході до імперського минулого. Він продовжить свої агресивні, загарбницькі зусилля, спрямовані на збільшення впливу і території Російської імперії на шляху до своєї мрії про відновлення "Русского мира", - зауважив він й додав, що "мрія Путіна", є "кошмаром для решти Європи".