Украина - не конечная остановка в походе Путина к имперскому прошлому, - Минобороны Нидерландов

Киев, во время возможных переговоров с Российской Федерацией (РФ), должен вести диалог с позиции силы. Украина - не конечная точка в "походе" диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, которого цитирует The Guardian.

Во время выступления на Парижской конференции, Брекельманс напомнил, что НАТО было создано в 1949 году для предотвращения будущих войн с помощью объединенной силы.

"И сегодня, когда мы идем ко входу в штаб-квартиру НАТО, мы проходим мимо большого куска Берлинской стены с левой стороны, это символ окончания холодной войны, с правой стороны мы видим искореженный и изуродованный кусок стали от башен-близнецов, напоминание об 11 сентября и напоминание о влиянии терроризма", - добавил.

По его словам, он не может не задаваться вопросом о том, какие следующие реликвии войны будут стоять рядом с этими памятниками, поскольку это невозможно предсказать. В то же время он уверен в том, что ближайшие дни и недели будут решающими в формировании следующих пяти - десяти лет.

Переговоры с позиции силы

Относительно возможных переговоров между Украиной и Россией, глава Министерства обороны Нидерландов отметил, что Киев не должен соглашаться на соглашение, которое приведет к межблоковому союзу, когда на горизонте маячит агрессия.

"Путин очень четко дал понять, что Украина не является его конечной остановкой в его походе к имперскому прошлому. Он продолжит свои агрессивные, захватнические усилия, направленные на увеличение влияния и территории Российской империи на пути к своей мечте о восстановлении "Русского мира", - отметил он и добавил, что "мечта Путина", является "кошмаром для остальной Европы".