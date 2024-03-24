Україна – Ісландія: прогноз на матч плей-офф за місце на Євро-2024

Національна команда України у фіналі плей-офф Ліги націй позмагається зі збірною Ісландії за останню путівку на чемпіонат Європи 2024 року.

Матч Україна – Ісландія відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві. Поєдинок на стадіоні "Тарчинські Арена" розпочнеться о 21:45 за київським часом. Переможець протистояння вийде на Євро-2024.

Австрійська контора Bwin визначила "синьо-жовтих" однозначним фаворитом протистояння. На перемогу команду Сергія Реброва можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,47. Натомість імовірний успіх ісландців оцінили балом 7,00. Навіть нічия в основний час набагато вірогідніша – кеф 4,33.

Персональні фанати Михайла Мудрика можуть закластися на гол свого улюбленця з перспективним коефіцієнтом 6,75. Натомість любителі гострих відчуттів вивчать варіант зі ставкою на розгромну перемогу збірної України (3:0) з кефом 9,50.

Тим часом британці з William Hill підготували схожі цифри. Коефіцієнт на перемогу "синьо-жовтих" майже ідентичний – 1,48. У потенційний тріумф острів'ян тут вірять ще менше з балом 7,70. Кеф на нічию склав 4,75.

Несподіваною ідеєю стане ставка на другий поспіль автогол у поєдинку за участі української збірної з перспективним коефіцієнтом 12,00. Непатріотичний варіант поставити на нічию в основний час збільшить виграш у 6 разів.

Збірні України та Ісландії раніше перетиналися в кваліфікації до Євро-2000 та у відборі до ЧС-2018. "Синьо-жовті" здобули лише одну перемогу – в жовтні 1999 року Ребров оформив єдиний гол у Рейк'явіку. А ось останній поєдинок виграли ісландці (2:0 у вересні 2017-го).