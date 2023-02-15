Україна ініціює виключення Росії із членів FATF: Подоляк пояснив, чому це важливо

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Наступного тижня ми ініціюємо виключення Росії, яка є спонсором тероризму, із членів FATF – міжурядової групи з протидії відмиванню брудних грошей. Росія цинічно порушила свої зобов’язання по лінії FATF, розпочавши загарбницьку війну проти України", - заявив Подоляк.

Як виключення FATF вплине на Росію:

ускладнить ведення бізнесу з Росією. Включення до списку "юрисдикцій високого ризику" означатиме, що іноземні банки й фінансові установи повинні будуть проводити додаткові перевірки під час роботи з російськими юридичними особами, щоб перевірити, чи не є вони злочинцями;

для Росії зменшаться можливості, щоб ухилитись від санкцій;

обмежить торгівлю Росії зі світом.

"Буде важче отримувати платежі за експорт і здійснювати платежі за імпорт. Наприклад, коли Іран потрапив до чорного списку FATF у 2020 році, його експорт товарів і послуг скоротився приблизно на 30%", - пише радник голови Офісу президента.