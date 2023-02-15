Україна ініціює виключення Росії із членів FATF: Подоляк пояснив, чому це важливо

Наступного тижня Україна ініціює виключення Росії із членів FATF. Це ускладнить ведення бізнесу з країною-окупантом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Наступного тижня ми ініціюємо виключення Росії, яка є спонсором тероризму, із членів FATF – міжурядової групи з протидії відмиванню брудних грошей. Росія цинічно порушила свої зобов’язання по лінії FATF, розпочавши загарбницьку війну проти України", - заявив Подоляк.
Як виключення FATF вплине на Росію:
"Буде важче отримувати платежі за експорт і здійснювати платежі за імпорт. Наприклад, коли Іран потрапив до чорного списку FATF у 2020 році, його експорт товарів і послуг скоротився приблизно на 30%", - пише радник голови Офісу президента.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Подоляка, прискорення поставок озброєння Україні приблизить перемогу ЗСУ.
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