Украина инициирует исключение России из членов FATF: Подоляк объяснил, почему это важно

На следующей неделе Украина инициирует исключение России из членов FATF. Это усложнит ведение бизнеса со страной-оккупантом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"На следующей неделе мы инициируем исключение России, являющейся спонсором терроризма, из членов FATF - межправительственной группы по противодействию отмыванию грязных денег. Россия цинично нарушила свои обязательства по линии FATF, начав захватническую войну против Украины", - заявил Подоляк.

Как исключение FATF повлияет на Россию:

усложнит ведение бизнеса с Россией. Включение в список "юрисдикций высокого риска" означает, что иностранные банки и финансовые учреждения должны будут проводить дополнительные проверки при работе с российскими юридическими лицами, чтобы проверить, не являются ли они преступниками;

для России снизятся возможности, чтобы уклониться от санкций;

ограничит торговлю России с миром.

"Будет труднее получать платежи за экспорт и производить платежи за импорт. Например, когда Иран попал в черный список FATF в 2020 году, его экспорт товаров и услуг сократился примерно на 30%", - пишет советник главы Офиса президента.