Украина инициирует исключение России из членов FATF: Подоляк объяснил, почему это важно

На следующей неделе Украина инициирует исключение России из членов FATF. Это усложнит ведение бизнеса со страной-оккупантом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"На следующей неделе мы инициируем исключение России, являющейся спонсором терроризма, из членов FATF - межправительственной группы по противодействию отмыванию грязных денег. Россия цинично нарушила свои обязательства по линии FATF, начав захватническую войну против Украины", - заявил Подоляк.
Как исключение FATF повлияет на Россию:
"Будет труднее получать платежи за экспорт и производить платежи за импорт. Например, когда Иран попал в черный список FATF в 2020 году, его экспорт товаров и услуг сократился примерно на 30%", - пишет советник главы Офиса президента.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Подоляка, ускорение поставок вооружения Украине приблизит победу ВСУ.
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