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Україна ініціює виключення Росії з Ради безпеки ООН: заява МЗС

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Україна ініціює комплексний процес, спрямований на виключення Російської Федерації з Ради безпеки ООН та загалом з Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.

Українська сторона зазначає, що з урахуванням російського повномасштабного вторгнення та агресивної політики Москви це лише питання часу, коли дії Росії дискредитують та зруйнують всю систему ООН.

Саме тому питання долі Росії в ООН має вирішуватися у загальному контексті її відповідальності за грубі порушення норм та принципів міжнародного права. А також за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні.

"Україна закликає держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Ради безпеки ООН та виключити її з ООН загалом", - йдеться у заяві.

МЗС зазначає, що виключення Росії з Ради безпеки ООН не спричинить анулювання чи перегляду її резолюцій. На думку української сторони, Москва незаконно посідає місце в організації, оскільки її легітимність як наступника СРСР викликає питання. Тому вона має пройти міжнародно-правовий шлях вступу до ООН, як і інші країни. Зокрема, довести свою миролюбність, вимога про яку міститься у п. 1 ст. 4 Статуту ООН.

У зв'язку з цим Україна ініціює комплексний процес, спрямований на виключення країни-агресора з ООН та Ради безпеки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Facebook наголосив, що Україна більше не мовчатиме.

"Сьогодні ми розпочали боротьбу за позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки ООН. Ця боротьба не буде простою. Їй протидіятимуть, і не тільки Росія. Але ми не миритимемося з брехнею та фальсифікацією. Завдання можуть бути складними, але для нас не буває ніяких неможливих завдань", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше минулого тижня президент Європейської ради Шарль Мішель виступив за розробку механізму припинення членства Росії у Раді безпеки ООН через масові порушення міжнародного права.

До цього в Конгресі США ініціювали резолюцію про виключення Росії і Ради безпеки ООН.

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