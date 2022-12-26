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Украина инициирует исключение России из Совбеза ООН: заявление МИД

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Украина инициирует комплексный процесс, направленный на исключение Российской Федерации из Совбеза ООН и в целом из Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины.

Украинская сторона отмечает, что с учетом российского полномасштабного вторжения и агрессивной политики Москвы это лишь вопрос времени, когда действия России дискредитируют и разрушат всю систему ООН.

Именно поэтому вопрос судьбы России в ООН должен решаться в общем контексте ее ответственности за грубые нарушения норм и принципов международного права. А также за военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине.

"Украина призывает государства-члены ООН восстановить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом", - говорится в заявлении.

МИД отмечает, что исключение России из Совбеза ООН не повлечет аннулирования или пересмотра его резолюций. По мнению украинской стороны, Москва незаконно занимает место в организации, поскольку легитимность ее как преемника СССР вызывает вопросы. Поэтому она должна пройти международно-правовой путь вступления в ООН, как и другие страны. В частности, доказать свою миролюбивость, требование о которой содержится в п. 1 ст. 4 Устава ООН.

В связи с этим Украина инициирует комплексный процесс, направленный на исключение страны-агрессора из ООН и Совета безопасности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Facebook подчеркнул, что Украина больше не будет молчать.

"Сегодня мы начали борьбу за лишение России статуса постоянного члена Совбеза ООН. Эта борьба не будет простой. Ей будут противодействовать, и не только Россия. Но мы не будем мириться с ложью и фальсификацией. Задачи могут быть сложными, но для нас не бывает никаких невозможных задач", - отметил он.

Напомним, ранее на прошлой неделе президент Европейского совета Шарль Мишель выступил за разработку механизма прекращения членства России в Совете безопасности ООН из-за массовых нарушений международного права.

До этого в Конгрессе США инициировали резолюцию об исключении России из Совбеза ООН.

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