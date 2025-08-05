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Україна і США працюють, щоб фонд з угоди про надра міг інвестувати в "оборонку"

Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко та прем'єр України Юлія Свириденко (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр України Юлія Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Вони обговорювали спільний Інвестиційний фонд у рамках угоди про надра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Свириденко в Telegram.

За її словами, розмова з Бессентом була дуже змістовною.

Зокрема, під час переговорів обговорювалося посилення співпраці в оборонній та інвестиційній сферах. Значна увага була приділена потенційній угоді про виробництво і продаж українських дронів США, а також можливості купувати американську зброю.

Також український прем'єр і американський міністр фінансів обговорили запуск Американо-українського інвестиційного фонду.

"Працюємо над розширенням його мандата, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу. Перше засідання ради директорів заплановано на вересень. Завдання - запустити перші три проєкти протягом 18 місяців", - зазначила Свириденко.

За її словами, окремо обговорювалося питання посилення санкційного тиску та співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Свириденко та Бессент домовилися продовжити діалог.

Інвестиційний фонд

Нагадаємо, угода про надра між Україною та США, підписана 30 квітня 2025 року, передбачає створення Спільного інвестиційного фонду відновлення (Reconstruction Investment Fund).

Його формують Україна і США на основі паритетної участі: кожна сторона управляє фондом спільно, і жодна країна не може розпоряджатися своєю часткою без згоди іншої.

Україна спрямовуватиме до фонду 50% доходів від майбутньої монетизації ліцензій на видобуток корисних копалин, нафти і газу на нових ділянках.

Передбачається, що фонд зможе реінвестувати кошти тільки в проєкти з розвитку інфраструктури, енергетики та видобутку природних ресурсів в Україні.

До слова, 15 липня стало відомо, що Україна і США шукають людину на посаду адміністратора для Інвестиційного фонду відновлення.

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