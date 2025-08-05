Украина и США работают, чтобы фонд из сделки о недрах мог инвестировать в "оборонку"

По ее словам, разговор с Бессентом был очень содержательным.

В частности, в ходе переговоров обсуждалось усиление сотрудничества в оборонной и инвестиционной сферах. Значительное внимание было уделено потенциальной сделке о производстве и продаже украинских дронов США, а также возможности покупать американское оружие.

Также украинский премьер и американский министр финансов обсудили запуск Американо-украинского инвестиционного фонда.

"Работаем над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать и в оборонную сферу. Первое заседание совета директоров запланировано на сентябрь. Задача - запустить первые три проекта в течение 18 месяцев", - отметила Свириденко.

По ее словам, отдельно обсуждался вопрос усиления санкционного давления и сотрудничества с международными финансовыми организациями. Свириденко и Бессент договорились продолжить диалог.

Инвестиционный фонд

Напомним, соглашение о недрах между Украиной и США, подписанное 30 апреля 2025 года, предусматривает создание Совместного инвестиционного фонда восстановления (Reconstruction Investment Fund).

Его формируют Украина и США на основе паритетного участия: каждая сторона управляет фондом совместно, и ни одна страна не может распоряжаться своей долей без согласия другой.

Украина будет направлять в фонд 50% доходов от будущей монетизации лицензий на добычу полезных ископаемых, нефти и газа на новых участках.

Предусматривается, что фонд сможет реинвестировать средства только в проекты по развитию инфраструктуры, энергетики и добычи природных ресурсов в Украине.