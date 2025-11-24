Україна і США підготували оновлений рамковий документ щодо миру, - спільна заява

В заяві йдеться, що переговори представників Сполучених Штатів та України 23 листопада в Женеві щодо обговорення американської мирної пропозиції були "конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру".

Зазначається, що обидві сторони визнали консультації продуктивними.

"Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир", - ідеться у заяві.

За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.

"Українська делегація ще раз висловила вдячність Сполученим Штатам і, зокрема, особисто Президенту Дональду Дж. Трампу за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів", - зазначається у спільному документі.

Україна та Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.

Також буде підтримуватись тісний контакт із європейськими партнерами.

Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів, зазначається у заяві.

"Обидві сторони підтвердили готовність продовжити спільно працювати задля досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення", - підсумовується у документі.