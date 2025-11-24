RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Украина и США подготовили обновленный рамочный документ по миру, - совместное заявление

Фото: глава ОП Украины Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио (Telegram Андрея Ермака)
Автор: Марина Балабан

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление, опубликованное на сайтах президента Украины и Белого дома.

В заявлении говорится, что переговоры представителей Соединенных Штатов и Украины 23 ноября в Женеве по обсуждению американского мирного предложения были "конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и прочного мира".

Отмечается, что обе стороны признали консультации продуктивными. 

"Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир", - говорится в заявлении.

По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.

"Украинская делегация еще раз выразила благодарность Соединенным Штатам и, в частности, лично Президенту Дональду Дж. Трампу за непоколебимую преданность и неутомимые усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней", - отмечается в совместном документе.

Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.

Также будет поддерживаться тесный контакт с европейскими партнерами.

Окончательные решения по этому рамочному документу будут принимать президенты Украины и Соединенных Штатов, отмечается в заявлении.

"Обе стороны подтвердили готовность продолжить совместно работать для достижения мира, который будет гарантировать Украине безопасность, стабильность и восстановление", - подытоживается в документе.

 

Мирный план США

Ранее об изменениях в американский мирный план сообщал госсекретарь США Марко Рубио. После переговоров он сказал прессе, что встречи были для него "самыми продуктивными" и "самыми результативными". Он уточнил, что команда Вашингтона вносит в мирный план "некоторые изменения", добавив, что еще многое предстоит сделать.

Напомним, 20 ноября США представили мирный план для Украины из 28 пунктов. Согласно документу, Украина должна выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и не только.

В воскресенье, 23 ноября в Женеве между США, Украиной и Европой проходили консультации, чтобы сделать документ более выгодным для Киева.

