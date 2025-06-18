Україна і США обговорили розширення спільних проектів оборонної промисловості, - Свириденко

"Наша делегація мала зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Говорили про Американсько-український інвестиційний фонд відбудови. Зокрема про розширення мандату на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості в Україні", - зазначила Свириденко.

За її словами, американська сторона відкрита до такої співпраці. Також члени української делегації закликали американських колег посилити санкційний тиск на Росію.

"Ще один потужніший пакет санкцій може підірвати здатність Путіна продовжувати свою агресію", - додала вона.