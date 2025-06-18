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Украина и США обсудили расширение совместных проектов оборонной промышленности, - Свириденко

Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина и Соединенные Штаты обсудили расширение поддержки проектов в сфере оборонной промышленности в Украине.

Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Наша делегация имела встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом. Говорили об Американско-украинском инвестиционном фонде восстановления. В частности о расширении мандата на поддержку проектов в сфере оборонной промышленности в Украине", - отметила Свириденко.

По ее словам, американская сторона открыта к такому сотрудничеству. Также члены украинской делегации призвали американских коллег усилить санкционное давление на Россию.

"Еще один мощный пакет санкций может подорвать способность Путина продолжать свою агрессию", - добавила она.

 

Совместное производство оружия в Украине

Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, во время последнего заседания в формате "Рамштайн" Украина обсудила с партнерами совместное строительство предприятий для производства оружия.

По словам министра, страны-члены могут построить предприятия в Украине, а мы будем строить предприятия в других странах. В то же время Умеров вспомнил и о том, что дроны, которые были изготовлены в Украине уже изменили суть войны.

Он также отметил, что было принято решение запустить новую инициативу совместного производства украинского оружия в странах-партнерах для нужд Украины.

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Соединенные Штаты АмерикиЮлия СвириденкоОружие в Украине