Україна і США обговорили розширення спільних проектів оборонної промисловості, - Свириденко
Україна та Сполучені Штати обговорили розширення підтримки проектів у сфері оборонної промисловості в Україні.
Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.
"Наша делегація мала зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Говорили про Американсько-український інвестиційний фонд відбудови. Зокрема про розширення мандату на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості в Україні", - зазначила Свириденко.
За її словами, американська сторона відкрита до такої співпраці. Також члени української делегації закликали американських колег посилити санкційний тиск на Росію.
"Ще один потужніший пакет санкцій може підірвати здатність Путіна продовжувати свою агресію", - додала вона.
Спільне виробництво зброї в Україні
Як розповів міністр оборони України Рустем Умєров, під час останнього засідання у форматі "Рамштайн" Україна обговорила з партнерами спільне будівництво підприємств для виробництва зброї.
За словами міністра, країни-члени можуть побудувати підприємства в Україні, а ми будемо будувати підприємства в інших країнах. Водночас Умєров згадав і про те, що дрони, що були виготовлені в Україні вже змінили суть війни.
Він також зазначив, що було прийнято рішення запустити нову ініціативу спільного виробництва української зброї в країнах-партнерах для потреб України.
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