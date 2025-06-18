Украина и США обсудили расширение совместных проектов оборонной промышленности, - Свириденко

Украина и Соединенные Штаты обсудили расширение поддержки проектов в сфере оборонной промышленности в Украине.

Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook .

"Наша делегация имела встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом. Говорили об Американско-украинском инвестиционном фонде восстановления. В частности о расширении мандата на поддержку проектов в сфере оборонной промышленности в Украине", - отметила Свириденко.

По ее словам, американская сторона открыта к такому сотрудничеству. Также члены украинской делегации призвали американских коллег усилить санкционное давление на Россию.

"Еще один мощный пакет санкций может подорвать способность Путина продолжать свою агрессию", - добавила она.