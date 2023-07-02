Україна і Словаччина домовились про спільну розробку 155-мм гаубиці

Як зазначає видання:

зі словацького боку партнером виступає державна компанія Konstrukta Defence;

з українського - Краматорський завод важкого верстатобудування, який виготовляє власні гаубиці.

"Наша мета в тому, щоб побудувати функціональний прототип нової гаубиці протягом одного року", - розповів директор Konstrukta Defence Александр Гурський.

Компанії вже підписали меморандум про співпрацю. Також інформацію підтвердив директор Краматорського заводу важкого верстатобудування Віталій Загудаєв. Зокрема компанії домовились й про інші види спільної діяльності.

"У Konstrukta Defence ми знайшли хорошого та надійного партнера, з яким розвиваємо проєкти у сфері мінометів, боєприпасів, модернізації проєкту "Богдана", а також у розробці нової 155-міліметрової гаубиці", - заяви Загудаєв.

Як відзначив Гурський, співпраця почалась через те, що Україна була задоволена словацькими гаубицями Zuzana 2, які Збройні сили почали використовувати ще минулого літа. У цій співпраці виникла ідея побудувати гаубицю, в яку кожна зі сторін вкладе максимум можливостей та технічних рішень.

Видання додає, що поки що це плани, які все ж можуть й не реалізуватись. Йдеться про вибори в Словаччині в вересні поточного року під час яких може виграти політична партія, що обіцяє припинити допомогу Україні. Водночас Гурський вважає розробку словацько-української гаубиці дуже багатообіцяючою.

САУ EVA