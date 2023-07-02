Украина и Словакия договорились о совместной разработке 155-мм гаубицы

Как отмечает издание:

со словацкой стороны партнером выступает государственная компания Konstrukta Defence;

с украинской - Краматорский завод тяжелого станкостроения, который производит собственные гаубицы.

"Наша цель в том, чтобы построить функциональный прототип новой гаубицы в течение одного года", - рассказал директор Konstrukta Defence Александр Гурский.

Компании уже подписали меморандум о сотрудничестве. Также информацию подтвердил директор Краматорского завода тяжелого станкостроения Виталий Загудаев. В частности компании договорились и о других видах совместной деятельности.

"В Konstrukta Defence мы нашли хорошего и надежного партнера, с которым развиваем проекты в сфере минометов, боеприпасов, модернизации проекта "Богдана", а также в разработке новой 155-миллиметровой гаубицы", - заявил Загудаев.

Как отметил Гурский, сотрудничество началось из-за того, что Украина была довольна словацкими гаубицами Zuzana 2, которые Вооруженные силы начали использовать еще прошлым летом. В этом сотрудничестве возникла идея построить гаубицу, в которую каждая из сторон вложит максимум возможностей и технических решений.

Издание добавляет, что пока это планы, которые все же могут и не реализоваться. Речь идет о выборах в Словакии в сентябре текущего года, во время которых может выиграть политическая партия, обещающая прекратить помощь Украине. В то же время Гурский считает разработку словацко-украинской гаубицы очень многообещающей.

САУ EVA