Україна і Росія погодилися на нову зустріч, - голова МЗС Туреччини
Україна і Росія, ймовірно, домовилися про нові переговори під час сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bengu Turk.
За його словами, сьогодні був важливий день для миру в усьому світі. Переговори в Стамбулі відбулися після "інтенсивних дипломатичних зусиль".
Міністр підтвердив, що українська і російська делегації домовилися про обмін полоненими 1000 на 1000 осіб у якості заходу зміцнення довіри.
При цьому Україна і Росія домовилися передати один одному умови, які дадуть змогу досягти припинення вогню.
"Сторони також домовилися в принципі знову зустрітися. Як Туреччина, ми продовжуватимемо докладати всіх зусиль, щоб уможливити досягнення міцного миру між Росією та Україною", - додав Фідан.
Переговори України та Росії
Нагадаємо, Україна та Росія провели переговори у Стамбулі сьогодні, 16 травня.
Станом на зараз відомо, що країни домовилися обмінятися полоненими у форматі "1000 на 1000".
Також під час переговорів було порушено питання можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.
Детальніше про переговори - в матеріалі РБК-Україна.
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