Украина и Россия согласились на новую встречу, - глава МИД Турции

Украина и Россия, вероятно, договорились о новых переговорах во время сегодняшней встречи в Стамбуле.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bengu Turk .

По его словам, сегодня был важный день для мира во всем мире. Переговоры в Стамбуле прошли после "интенсивных дипломатических усилий".

Министр подтвердил, что украинская и российская делегации договорились об обмене пленными 1000 на 1000 человек в качестве меры укрепления доверия.

При этом Украина и Россия договорились передать друг другу условия, которые позволят достичь прекращения огня.

"Стороны также договорились в принципе вновь встретиться. Как Турция, мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы сделать возможным достижение прочного мира между Россией и Украиной", - добавил Фидан.