Україна і Польща підписали угоду про залізничну співпрацю

У вівторок, 23 вересня, на виставці TRAKO в Гданську Польські залізничні лінії (PLK) та Українська залізниця (Укрзалізниця) уклали рамкову угоду, спрямовану на забезпечення безпечного та безперервного залізничного сполучення через польсько-український кордон.

Пресслужба PLK зазначила, що документ регулює принципи організації руху поїздів, утримання та експлуатації інфраструктури, а також технічні параметри роботи на обох сторонах кордону.

Угода передбачає створення процедур для укладення локальних угод про залізничний кордон (LRAA) для окремих ділянок, що дасть змогу регулювати розклади руху, правила експлуатації обладнання, вимоги до персоналу та розміщення елементів інфраструктури однієї держави на території іншої.

Підписання стало не тільки підтвердженням наявної співпраці, а й відправною точкою для майбутніх спільних ініціатив, включно з міжнародними економічними проєктами та транскордонними інвестиціями.

Президент PLK Пьотр Виборський підкреслив стратегічне значення співпраці з Україною для безпеки, ефективності та підтримки економічного розвитку регіону.

Документ було підписано між Пьотром Виборським і президентом правління Укрзалізниці Олександром Перцовським. У повідомленні наголошується, що угода є першим міжнародним контрактом PLK, укладеним під час виставки TRAKO.