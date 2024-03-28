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Україна і Польща мають прогрес у розблокуванні кордону, - Шмигаль

Варшава, Четвер 28 березня 2024 14:42
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Україна і Польща мають прогрес у розблокуванні кордону, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Польща мають прогрес у питанні розблокування спільного кордону. Важливо зберегти позитивну динаміку.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу в Варшаві.

"Ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади (на польсько-українському кордоні, - ред.), але головне щодо вирішення всіх критичних питань, які призводять до всіх блокад", - сказав він.

Шмигаль додав, що план урядів України та Польщі для розблокування кордону виконується, хоча "не так швидко, як хотілося б".

"Але однозначно маємо позитивні тенденції і позитивну динаміку. Цю динаміку важливо зберегти і рухатися далі", - підкреслив прем'єр-міністр.

Зустріч Шмигаля і Туска

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, у Варшаві відбулися консультації урядів України та Польщі. Українську делегацію очолює прем'єр Денис Шмигаль, а польську сторону - Дональд Туск.

Одним з головних питань зустрічі була блокада кордону. Як повідомив український прем'єр, сторони розробили план з п'яти кроків.

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери. Аграрії заявили, що продовжать протести на кордоні до кінця квітня.

Проте нещодавно фермери розблокували низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Так, до прикладу, сьогодні відновився рух вантажівок у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув".

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Дональд Туск Польща Денис Шмигаль Кордон з Україною
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Україна і Польща мають прогрес у розблокуванні кордону, - Шмигаль
Україна і Польща мають прогрес у розблокуванні кордону, - Шмигаль
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