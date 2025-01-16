Україна обговорює з Норвегією інтеграцію вітчизняних засобів ППО у систему NASAMS

Під час нещодавньої зустрічі між міністром оборони України Рустемом Умєровим та виконавчим директором Kongsberg Ейріком Лі, обговорювались важливі аспекти подальшої співпраці. Однією з основних тем було інтегрування українських засобів ППО у систему NASAMS для підвищення її ефективності. Це дозволить удосконалити оборонну систему країни, посилюючи захист від будь-яких зовнішніх загроз.

Окрім того, були обговорені можливості для розвитку систем боротьби з безпілотниками, а також ідеї щодо локалізації виробництва таких технологій в Україні. Це не лише підвищить ефективність боротьби з безпілотними загрозами, а й стимулюватиме розвиток високотехнологічних виробництв у країні.

Ще одним важливим напрямком співпраці стало розширення морських спроможностей України, що є надзвичайно важливим в умовах сучасних геополітичних викликів.

Умєров подякував представникам Kongsberg за їхню постійну підтримку та висловив готовність до подальшого розвитку стратегічного партнерства. Підсумовуючи зустріч, він наголосив на важливості цього співробітництва для посилення національної безпеки України.

Завдяки таким ініціативам, Україна продовжує рухатись до зміцнення своєї обороноздатності, співпрацюючи з передовими світовими компаніями, що сприяють модернізації та розвитку технологій у сфері безпеки.

Що таке NASAMS

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) - пересувний норвезький ЗРК. NASAMS може знищувати БПЛА, балістичні ракети, вертольоти, літаки, крилаті ракети та інші цілі. Належить до систем ППО малого-середнього радіусу дії.

NASAMS був розроблений компаніями Raytheon (США) та Kongsberg (Норвегія). З 1994 перебуває на озброєнні Норвегії. Також цей вид ЗРК використовують армії США, Іспанії, Нідерландів, Фінляндії, Литви.