Украина обсуждает с Норвегией интеграцию отечественных средств ПВО в систему NASAMS

Во время недавней встречи между министром обороны Украины Рустемом Умеровым и исполнительным директором Kongsberg Эйриком Ли, обсуждались важные аспекты дальнейшего сотрудничества. Одной из основных тем было интегрирование украинских средств ПВО в систему NASAMS для повышения ее эффективности. Это позволит усовершенствовать оборонную систему страны, усиливая защиту от любых внешних угроз.

Кроме того, были обсуждены возможности для развития систем борьбы с беспилотниками, а также идеи по локализации производства таких технологий в Украине. Это не только повысит эффективность борьбы с беспилотными угрозами, но и будет стимулировать развитие высокотехнологичных производств в стране.

Еще одним важным направлением сотрудничества стало расширение морских возможностей Украины, что является чрезвычайно важным в условиях современных геополитических вызовов.

Рустем Умеров поблагодарил представителей Kongsberg за их постоянную поддержку и выразил готовность к дальнейшему развитию стратегического партнерства. Подытоживая встречу, он отметил важность этого сотрудничества для усиления национальной безопасности Украины.

Благодаря таким инициативам, Украина продолжает двигаться к укреплению своей обороноспособности, сотрудничая с передовыми мировыми компаниями, которые способствуют модернизации и развитию технологий в сфере безопасности.

Что такое NASAMS

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) - передвижной норвежский ЗРК. NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия.

NASAMS был разработан компаниями Raytheon (США) и Kongsberg (Норвегия). С 1994 года находится на вооружении Норвегии. Также этот вид ЗРК используют армии США, Испании, Нидерландов, Финляндии, Литвы.