Украина обсуждает с Норвегией интеграцию отечественных средств ПВО в систему NASAMS
Украина и норвежская оборонная компания Kongsberg продолжают укреплять свое сотрудничество, рассматривая новые перспективы для развития оборонных возможностей страны. Уже сегодня Kongsberg активно поддерживает Украину, в частности через поставки современных противовоздушных систем NASAMS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.
Во время недавней встречи между министром обороны Украины Рустемом Умеровым и исполнительным директором Kongsberg Эйриком Ли, обсуждались важные аспекты дальнейшего сотрудничества. Одной из основных тем было интегрирование украинских средств ПВО в систему NASAMS для повышения ее эффективности. Это позволит усовершенствовать оборонную систему страны, усиливая защиту от любых внешних угроз.
Кроме того, были обсуждены возможности для развития систем борьбы с беспилотниками, а также идеи по локализации производства таких технологий в Украине. Это не только повысит эффективность борьбы с беспилотными угрозами, но и будет стимулировать развитие высокотехнологичных производств в стране.
Еще одним важным направлением сотрудничества стало расширение морских возможностей Украины, что является чрезвычайно важным в условиях современных геополитических вызовов.
Рустем Умеров поблагодарил представителей Kongsberg за их постоянную поддержку и выразил готовность к дальнейшему развитию стратегического партнерства. Подытоживая встречу, он отметил важность этого сотрудничества для усиления национальной безопасности Украины.
Благодаря таким инициативам, Украина продолжает двигаться к укреплению своей обороноспособности, сотрудничая с передовыми мировыми компаниями, которые способствуют модернизации и развитию технологий в сфере безопасности.
Что такое NASAMS
NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) - передвижной норвежский ЗРК. NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия.
NASAMS был разработан компаниями Raytheon (США) и Kongsberg (Норвегия). С 1994 года находится на вооружении Норвегии. Также этот вид ЗРК используют армии США, Испании, Нидерландов, Финляндии, Литвы.
Напомним, что в прошлом месяце стало известно, что Норвегия выделит средства на военную помощь Украине.
Финансирование состоится через Международный фонд для Украины под руководством Министерства обороны Великобритании.
Мы также писали, что Норвегия является одним из основных союзников Украины. В частности, в ноябре парламентские партии Норвегии договорились выделить 3,2 млрд долларов на помощь Украине в 2025 году.