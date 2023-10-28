Україна і Нідерланди почали консультації щодо угоди про гарантії безпеки

До переговорної групи, яку очолив Єрмак, також увійшли заступник глави ОП Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький та радники глави ОП Олександр Бевз і Дар'я Зарівна.

Під час консультації представники України та Нідерландів обговорили співпрацю у військовій сфері, питання економічного відновлення України, а також спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності, а також санкційного тиску та використання конфіскованих активів російського агресора.

"Сторони узгодили план подальших дій на найближчу перспективу з підготовки до укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Єрмак обговорив із радником прем'єр-міністра Нідерландів з питань зовнішньої політики та оборони Джеффрі ван Левеном створення виробництва продукції оборонного призначення в Україні.

"Окрему увагу під час зустрічі було приділено подальшій підтримці з боку Нідерландів на шляху інтеграції України до ЄС і НАТО. Сторони також наголосили на важливості продовження санкційного тиску на Росію та спільної протидії російській дезінформації та пропаганді", - йдеться у повідомленні.

Гарантії безпеки для України

Українські офіційні особи неодноразово наголошували, що Україні необхідні гарантії безпеки. Вони дозволять не допустити повторного вторгнення Росії після того, як завершиться війни, але Україна ще не буде членом НАТО.

На саміті НАТО у Вільнюсі країни "Великої сімки" підписали декларацію щодо гарантій безпеки для України. До неї вже приєдналися 29 країн.

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