Украина и Нидерланды начали консультации по соглашению о гарантиях безопасности

В переговорную группу, которую возглавил Ермак, также вошли заместитель главы ОП Игорь Жовква, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий и советники главы ОП Александр Бевз и Дарья Заривная.

Во время консультации представители Украины и Нидерландов обсудили сотрудничество в военной сфере, вопросы экономического восстановления Украины, а также совместные усилия по привлечению России к ответственности, а также санкционного давления и использования конфискованных активов российского агрессора.

"Стороны согласовали план дальнейших действий на ближайшую перспективу по подготовке к заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Ермак обсудил с советником премьер-министра Нидерландов по вопросам внешней политики и обороны Джеффри ван Левеном создание производства продукции оборонного назначения в Украине.

"Особое внимание во время встречи было уделено дальнейшей поддержке со стороны Нидерландов на пути интеграции Украины в ЕС и НАТО. Стороны также подчеркнули важность продолжения санкционного давления на Россию и совместного противодействия российской дезинформации и пропаганде", - говорится в сообщении.

Гарантии безопасности для Украины

Украинские официальные лица неоднократно подчеркивали, что Украине необходимы гарантии безопасности. Они позволят не допустить повторного вторжения России после того, как завершится войны, но Украина еще не будет членом НАТО.

На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. К ней уже присоединились 29 стран.

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