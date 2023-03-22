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Україна і Молдова вводять спільний контроль у пункті пропуску "Серпневе-1 - Басараб’яска"

Фото: Україна і Молдова вводять спільний контроль у пункті пропуску "Серпневе-1 - Басараб’яска" (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 березня, очільники прикордонного та митного відомств України та Молдови підписали протокол щодо введення спільного контролю на залізничному маршруті до портів на Дунаї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Україна та Молдова організують спільний контроль на КПП "Серпневе-1 – Басараб’яска", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

За словами прикордонників, цей договір дозволить здійснювати контроль на спільній ділянці кордону, що не лише підвищить безпеку на кордоні, а й сприятиме розвитку транзитного потенціалу й активізує торгово-економічну діяльність.

Фото: Україна і Молдова вводять спільний контроль у пункті пропуску "Серпневе-1 - Басараб’яска" (facebook.com/DPSUkraine)

"Сторони зазначили, що спільний контроль покращить пропускні операції, збільшить рівень безпеки на кордоні та сприятиме європейському розвитку держав", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, минулого року Україна та Молдова відновили залізничне сполучення на залізничній ділянці "Березине - Басараб'яска"

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