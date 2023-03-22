RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина и Молдова вводят общий контроль в пункте пропуска "Серпневе-1 – Басарабяска"

Фото: Украина и Молдова вводят общий контроль в пункте пропуска "Серпневе-1 – Басарабяска" (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 марта, главы пограничного и таможенного ведомств Украины и Молдовы подписали протокол о введении совместного контроля на железнодорожном маршруте в порты на Дунае.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Украина и Молдова организуют общий контроль на КПП "Серпневе-1 - Басарабяска", - говорится в сообщении ГНСУ.

По словам пограничников, этот договор позволит осуществлять контроль на общем участке границы, что не только повысит безопасность на границе, но и будет способствовать развитию транзитного потенциала и активизирует торгово-экономическую деятельность.

Фото: Украина и Молдова вводят общий контроль в пункте пропуска "Серпневе-1 - Басарабяска" (facebook.com/DPSUkraine)

"Стороны отметили, что общий контроль улучшит пропускные операции, увеличит уровень безопасности на границе и будет способствовать европейскому развитию государств", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в прошлом году Украина и Молдова возобновили железнодорожное сообщение на железнодорожном участке "Березино - Басарабяска"

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдоваприкордонникипограничная служба