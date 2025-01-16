Україна і Британія підписали угоду про 100-річне партнерство

Відповідну угоду підписав президент України Володимир Зеленський із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, який напередодні прибув до Києва з неанонсованим візитом.

"Сьогодні дійсно історичний день. Відносини України та Великої Британії близькі як ніколи. Ми вийшли на новий рівень, це більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про 100-річне партнерство", - заявив Зеленський.

Що передбачає угода

Відповідний документ сприятиме військовому співробітництву країн в морській безпеці через нову структуру для посилення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях і стримування триваючої російської агресії.

Також він об’єднає експертів для розвитку науково-технологічного партнерства в таких сферах, як охорона здоров’я та хвороб, агротехніка, космос і дрони, а також для побудови дружби через навчальні проєкти.

Крім того, буде запущено нову розроблену Британією схему перевірки зерна, для відстеження вкраденого зерна з окупованих українських територій.

Документ також закріплює позицію Великобританії як пріоритетного партнера України в енергетичному секторі, стратегії видобутку критично важливих корисних копалин та виробництві "зеленої" сталі.

"Від спільної роботи на світовій арені до подолання бар’єрів для торгівлі та зростання та розвитку культурних зв’язків, Великобританія та Україна будуть виступати одна за одну для оновлення, перебудови та реформ для майбутніх поколінь", - заявили в уряді Британії.

У британському відомстві також наголошували, що 100-річне партнерство є "важливим кроком у підтримці довгострокової безпеки України", гарантуючи, що "вона більше ніколи не буде вразливою до тієї жорстокості, яку завдала їй РФ". Угода зобов’язує Британію стояти пліч-о-пліч із суверенною Україною протягом наступного століття.

Зміст угоди

Офіс президента України вже оприлюднив зміст угоди про сторічне партнерство.

В документі зазначається, що членство в НАТО є найкращою гарантією її безпеки й Сполучене Королівство рішуче підтримує незворотний шлях України до членства в НАТО.

Зазначено, що сторони розвиватимуть сфери, важливість яких для євроатлантичного миру і стабільності виходить далеко за межі війни, визнаючи важливу роль України у захисті євроатлантичної безпеки й звертаючи особливу увагу на оперативну сумісність і внесок України як майбутнього союзника НАТО.

Визнається, що відновлення та відбудова України є життєво важливими для успіху на цьому шляху і що разом сторони можуть бути лідерами у багатьох ключових секторах, відстоюючи спільні цінності, відкриті інклюзивні суспільства та забезпечуючи можливості для всіх.

Своєю чергою Україна продовжуватиме розбудову свого потенціалу і спроможності запобігати й протидіяти корупції в державному та приватному секторах відповідно до своїх зобов'язань у рамках угоди.

Водночас сторони домовилися про наступне:

Зміцнення обороноздатності.

Зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО.

Побудова партнерства у сфері морської безпеки.

Посилення економічного та торговельного співробітництва.

Посилення співпраці у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії.

Посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності.

Протидія іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням.

Зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій.

Використання потенціалу соціокультурних зв'язків.

Співробітництво з питань міграції.

В документі зазначено, що там, де існують умови для добре керованої та безпечної мобільності, сторони здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної, а також започаткують регулярні контакти та обмін інформацією про результати міграції та політичні наміри.

При цьому передбачено, що сторони можуть укладати додаткові угоди або домовленості, які є необхідними та доцільними для виконання цієї угоди.

Ця угода набирає чинності з дати отримання сторонами останнього повідомлення про виконання їхніх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Вона залишатиметься чинною протягом 100 років, якщо жодна зі сторін не припинить її дію. До того ж в неї можуть бути внесені зміни, а будь-які спори щодо тлумачення або застосування цієї угоди вирішуватимуться шляхом консультацій між сторонами і не можуть бути передані на вирішення до будь-якого національного чи міжнародного трибуналу, суду або третьої сторони.

Співпраця України та Великої Британії

Велика Британія надає Україні всебічну допомогу та є одним з ключових союзників у підтримці українських Сил оборони. Лондон виділив вже 12,8 млрд фунтів стерлінгів військової та цивільної допомоги Києву під час війни та провів навчання десятків тисяч українських військових.

Нагадаємо, що в січні 2024 року Україна та Велика Британія вже підписали одну двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки. Її термін дії становить 10 років. Вона передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки.

У ній визначено, що якщо Росія будь-коли знову здійснить вторгнення до України, Сполучене Королівство за таких обставин зобов'язується надати швидку та постійну допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку у всіх необхідних сферах, а також економічну допомогу. А також накласти на РФ економічні та інші санкції.

Втім, після підписання цих гарантій з Лондоном у Києві анонсували, що зокрема на основі цього документа готуються укладення угоди про українсько-британське партнерство на 100 років. В ОП називали такий крок "історичним". І передували підписанню цієї угоди низка переговорів.