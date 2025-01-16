Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве

Соответствующее соглашение подписал президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, прибывшим накануне в Киев с неанонсированным визитом.

"Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о 100-летнем партнерстве", - заявил Зеленский.

Что предусматривает соглашение

Соответствующий документ будет способствовать военному сотрудничеству стран в морской безопасности через новую структуру для усиления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях и сдерживания продолжающейся российской агрессии.

Также он объединит экспертов для развития научно-технологического партнерства в таких сферах, как здравоохранение и болезней, агротехника, космос и дроны, а также для построения дружбы через учебные проекты.

Кроме того, будет запущена новая разработанная Британией схема проверки зерна, для отслеживания украденного зерна с оккупированных украинских территорий.

Документ также закрепляет позицию Великобритании как приоритетного партнера Украины в энергетическом секторе, стратегии добычи критически важных полезных ископаемых и производстве "зеленой" стали.

"От совместной работы на мировой арене до преодоления барьеров для торговли и роста и развития культурных связей, Великобритания и Украина будут выступать друг за друга для обновления, перестройки и реформ для будущих поколений", - заявили в правительстве Британии.

В британском ведомстве также отмечали, что 100-летнее партнерство является "важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины", гарантируя, что "она больше никогда не будет уязвимой к той жестокости, которую нанесла ей РФ". Соглашение обязывает Британию стоять бок о бок с суверенной Украиной в течение следующего века.

Содержание соглашения

Офис президента Украины уже обнародовал содержание соглашения о столетнем партнерстве.

В документе отмечается, что членство в НАТО является лучшей гарантией ее безопасности и Соединенное Королевство решительно поддерживает необратимый путь Украины к членству в НАТО.

Стороны будут развивать сферы, важность которых для евроатлантического мира и стабильности выходит далеко за пределы войны, признавая важную роль Украины в защите евроатлантической безопасности и обращая особое внимание на оперативную совместимость и вклад Украины как будущего союзника НАТО.

Признается, что восстановление и восстановление Украины жизненно важны для успеха на этом пути и что вместе стороны могут быть лидерами во многих ключевых секторах, отстаивая общие ценности, открытые инклюзивные общества и обеспечивая возможности для всех.

В свою очередь Украина будет продолжать развитие своего потенциала и способности предотвращать и противодействовать коррупции в государственном и частном секторах в соответствии со своими обязательствами в рамках соглашения.

В то же время стороны договорились о следующем:

Укрепление обороноспособности.

Укрепление безопасности и достижение консенсуса по членству Украины в НАТО.

Построение партнерства в сфере морской безопасности.

Усиление экономического и торгового сотрудничества.

Усиление сотрудничества в сфере энергетики, климата и перехода к чистой энергии.

Усиление сотрудничества в сфере правосудия и привлечение к ответственности.

Противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам.

Укрепление позиций как лидеров в области науки, технологий и инноваций.

Использование потенциала социокультурных связей.

Сотрудничество по миграции.

В документе указано, что там, где существуют условия для хорошо управляемой и безопасной мобильности, стороны будут осуществлять постепенные шаги для облегчения путешествия граждан и посещения стран друг друга, а также регулярные контакты и обмен информацией о результатах миграции и политических намерениях.

При этом предусмотрено, что стороны могут заключать дополнительные соглашения или договоренности, необходимые и целесообразные для выполнения настоящего соглашения.

Настоящее соглашение вступает в силу с даты получения сторонами последнего уведомления о выполнении их внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

Она будет действовать в течение 100 лет, если ни одна из сторон не прекратит ее действие. К тому же в нее могут быть внесены изменения, а любые споры по поводу толкования или применения этого соглашения будут разрешаться путем консультаций между сторонами и не могут быть переданы на разрешение какому-либо национальному или международному трибуналу, суду или третьей стороне.

Сотрудничество Украины и Великобритании

Великобритания оказывает Украине всестороннюю помощь и является одним из ключевых союзников в поддержке украинских Сил обороны. Лондон выделил уже 12,8 млрд фунтов стерлингов военной и гражданской помощи Киеву во время войны и провел обучение десяткам тысяч украинских военных.

Напомним, что в январе 2024 года Украина и Великобритания уже подписали одно двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Его срок действия составляет 10 лет. Оно предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки.

В нем определено, что если Россия когда-либо снова осуществит вторжение в Украину, Соединенное Королевство при таких обстоятельствах обязуется предоставить быструю и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь. А также наложить на РФ экономические и другие санкции.

Впрочем, после подписания этих гарантий с Лондоном в Киеве анонсировали, что в частности на основе этого документа готовятся заключение соглашения об украинско-британском партнерстве на 100 лет. В ОП называли такой шаг "историческим". И предшествовали подписанию этого соглашения ряд переговоров.