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Україна хотіла купити озброєння у Південної Кореї, але Сеул відмовив, - SBS News

Четвер 28 листопада 2024 16:50
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Україна хотіла купити озброєння у Південної Кореї, але Сеул відмовив, - SBS News Фото: Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна хотіла закупити у Південної Кореї озброєння, яке б допомогло у протистоянні російській армії. Однак Сеул відмовив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SBS News.

Як пише видання, українська делегація просила дозволу на закупівлю, а не безплатне передання, корейської зброї. Зокрема ракет середньої дальності класу "земля – повітря" Cheongung.

За словами джерела телеканалу, Україна просила про озброєння нелетальної дії. Крім ракет-перехоплювачів Cheongung, українців цікавили радари - для протиповітряної оборони і протиартилерійський. Українці також робили запит на заряди до 155-мм артилерійських снарядів, які "змушують снаряди літати".

Ймовірно, корейські оборонні компанії, такі як LIG Nex1, Hanwha й Hyundai Rotem, отримали пропозиції від України щодо співпраці із закупівлі зброї. Але міноборони Південної Кореї порекомендували підприємцям утриматися від підписання контрактів.

Причиною відмови нібито є "високий ризик порушення законів про зовнішню торгівлю, які обмежують експорт у зони бойових дій".

Що цьому передувало

Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України. ЗМІ повідомляють, що Москва в обмін на військову допомогу передала Пхеньяну мільйон барелів нафти та частину озброєння.

Українська сторона додає, що КНДР також прагне отримати від Росії технології, зокрема у військовій сфері. На тлі цього Південна Корея заявила, що може розглянути можливість передачі зброї Україні, хоча офіційного рішення поки не ухвалено.

Днями міністр оборони України Рустем Умєров провів зустрічі з топ-чиновниками Південної Кореї під час свого візиту до Сеулу. Однією з тем обговорень стало посилення безпеки.

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